الخارجية الأرمينية: أذربيجان تسعى لصرف الانتباه عن قضية قره باغ

أرمينيا - (أ ش أ)

قال أرارات ميرزويان وزير خارجية أرمينيا، اليوم الأربعاء، إن أذربيجان تسعى إلى صرف الانتباه عن نزاع "ناجرونو قره باغ" من خلال تأجيج التوترات على الحدود مع أرمينيا.

وقال ميرزويان، في تصريحات أوردتها وزارة الخارجية الأرمينية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، "إننا على ثقة من كون أذربيجان تسعى إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن نزاع ناجورنو قره باغ من خلال تأجيج التوترات على الحدود الأرمنية الأذرية".

كما أكد أن بلاده ستدافع عن وحدة أراضيها وضمان حق الأرمن في تقرير المصير بشأن منطقة "ناجورنو قره باغ" المتنازع عليها.. مُضيفًا: "نحن على ثقة تامة بأن هذا السلوك من جانب أذربيجان جاء نتيجة حقيقة أن شركائنا الدوليين والمجتمع الدولي، بشكل عام، لم يتفاعلوا كما يجب مع حقيقة استخدام أذربيجان للقوة أثناء عدوانها على ناغورنو- قره باغ".