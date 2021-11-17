Masrawy logo white

الخارجية الأرمينية: أذربيجان تسعى لصرف الانتباه عن قضية قره باغ

05:41 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
الخارجية الأرمينية: أذربيجان تسعى لصرف الانتباه عن قضية قره باغ

الحرب بين أرمينيا وأذربيجان

أرمينيا - (أ ش أ)

قال أرارات ميرزويان وزير خارجية أرمينيا، اليوم الأربعاء، إن أذربيجان تسعى إلى صرف الانتباه عن نزاع "ناجرونو قره باغ" من خلال تأجيج التوترات على الحدود مع أرمينيا.
وقال ميرزويان، في تصريحات أوردتها وزارة الخارجية الأرمينية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، "إننا على ثقة من كون أذربيجان تسعى إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن نزاع ناجورنو قره باغ من خلال تأجيج التوترات على الحدود الأرمنية الأذرية".
كما أكد أن بلاده ستدافع عن وحدة أراضيها وضمان حق الأرمن في تقرير المصير بشأن منطقة "ناجورنو قره باغ" المتنازع عليها.. مُضيفًا: "نحن على ثقة تامة بأن هذا السلوك من جانب أذربيجان جاء نتيجة حقيقة أن شركائنا الدوليين والمجتمع الدولي، بشكل عام، لم يتفاعلوا كما يجب مع حقيقة استخدام أذربيجان للقوة أثناء عدوانها على ناغورنو- قره باغ".

هذا المحتوى من

Asha
أرمينيا أذربيجان أرارات ميرزويان قره باغ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
941

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

345848

إجمالي الإصابات

19636

إجمالي الوفيات

288879

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. حبات برد وأمطار غزيرة.. خريطة الطقس لـ6 أيام مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا