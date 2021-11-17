روسيا: لدى "الناتو" برنامج للتواجد في آسيا الوسطى

روسيا - (أ ش أ)

اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأن لديه برنامجا كاملا للتواجد في منطقة آسيا الوسطى.

وقالت زاخاروفا للصحفيين اليوم الأربعاء: "يُوجد برنامج كامل في خطط حلف "الناتو" للتواجد في منطقة آسيا الوسطى، فهذا حلم عملي بالنسبة للحلف".

وأضافت زاخاروفا:" أن الحلف تحول منذ مدة إلى أداه لتعزيز المصالح الجيوسياسية لأعضائه".

وفي ما يتعلق بالاتفاق بين بريطانيا وأوكرانيا على قرض لأغراض عسكرية، أكدت زاخاروفا أن هذا يعد دليلا آخر على زيادة النشاط البريطاني بالقرب من الحدود الروسية.