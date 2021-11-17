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كينتابا تطور تقنية لقياس تعامل الموظفين من منظور إنساني عند حدوث أزمة في مؤسستهم

05:04 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
كينتابا تطور تقنية لقياس تعامل الموظفين من منظور إنساني عند حدوث أزمة في مؤسستهم

ارشيفية

(د ب أ)

أنشأت مجموعة من موظفي شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك السابقين شركة كينتابا ، التي تستهدف تطوير تقنية لمراقبة تعامل الناس مع الحوادث طوال حياتهم.

وكشفت الشركة عن تطوير تقنية جديدة اسمها "خرائط الحرارة" وهي طريقة لرصد أي استجابة للحوادث والأزمات من منظور إنساني وتكوين فهم لكيفية تصرف العاملين في أي مؤسسة عند حدوث أزمة فيها.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن جون إيجن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كينتابا يقول إن مؤسسي الشركة قطعوا علاقاتهم بفيسبوك ويريدون تطوير منتجات للمؤسسات من كل الأحجام بهدف توفير تركيز إيجابي على كيفية التعامل مع الأزمات من خلال البيانات.

وأضاف إيجن أن "خرائط الحرارة" الجديدة تعطي الإدارة داخل الشركة رؤية لاستجابة الناس للحوادث وبالتالي تستطيع الإدارة معرفة من هم الأكثر نشاطا في مواجهة الحادث وهو أمر يصعب تحديده من خلال الأدوات التقليدية لتقييم كيفية التعامل مع الحوادث.

وأعرب إيجن عن أمله في استخدام هذه البيانات لأغراض إيجابية بهدف المساعدة في تحسين الأداء داخل الشركة بمرور الوقت ومكافأة الأشخاص الذين يبذلون قصارى جهدهم للإبلاغ عن الحوادث، والتعامل معها لتقليل تأثيراتها على المؤسسة والعملاء.

تقنية لقياس تعامل الموظفين شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك

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