أكثر من 100 شخصية عالمية تتعهد بدعم منظمات حقوقية فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

(بي بي سي):

تعهد أكثر من مائة شخصية عالمية بدعم ست مجموعات حقوق مدنية فلسطينية صنفتها إسرائيل مؤخرا على أنها منظمات إرهابية.

ومن بين المؤيدين نجم أفلام أفينجرز مارك روفالو، والمغني بيتر غابرييل، والكاتب فيليب بولمان.

وندد الموقعون تحت شعار "قف مع الستة" القرار العسكري الإسرائيلي في الشهر الماضي بحظر المظمات الست على الرغم من عملها في مجال حقوق الإنسان.

وتقول إسرائيل إن "المنظمات غير الحكومية - التي تتلقى جميعها تمويلا أجنبيا - هي واجهة لفصيل يساري مسلح صغير، نفذ هجمات مميتة".

وتنفي المنظمات الستة بشدة تلك الاتهامات، التي قد تؤدي إلى إغلاق مكاتبها واعتقال موظفيها.

وشجبت جماعات حقوق الإنسان الدولية هذه الخطوة باعتبارها هجوما على المجتمع المدني الفلسطيني، وشككت الحكومات الأجنبية – بما في ذلك حكومات الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين – في القرار، وطلبت رؤية الأدلة التي تدعم التصنيف.