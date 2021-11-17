أرمينيا واذربيجان تعلنان صمود وقف اطلاق النار بعد اشتباكات دامية

(أ ف ب):

أعلن مسؤولون من أرمينيا واذربيجان أن اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه برعاية روسية لا يزال صامدا الأربعاء غداة اشتباكات دامية بين الدولتين أثارت مخاوف من تصعيد في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

الثلاثاء أسفرت اشتباكات بين قوات أرمنية واذربيجانية عن مقتل ثمانية جنود في أسوأ قتال بين الطرفين منذ حرب السنة الماضية حول ناغورني قره باغ.

الحرب التي استمرت ستة أسابيع وأدت الى مقتل أكثر من 6500 شخص، انتهت في نوفمبر باتفاق تم برعاية روسية قدمت أرمينيا بموجبه تنازلات كبرى في الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ عقود.

انتهت المعارك مساء الثلاثاء إثر وساطة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن "سبعة جنود أذربيجانيين قُتلوا وأصيب عشرة آخرون في اشتباكات تسببت بها ارمينيا الثلاثاء" مضيفة ان الوضع على الحدود "استقر مساء الثلاثاء".

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الارمنية مقتل جندي وفقدان 24 آخرين وأسر 13 أثناء الاشتباكات مشيرةً إلى أنها خسرت موقعَين عسكريَين أصبحا تحت سيطرة باكو.

وأوضحت ان "الوضع في منطقة الحدود الشرقية هادىء نسبيا ويجري احترام اتفاق وقف اطلاق النار" الاربعاء.

- دعوات الى ضبط النفس-

اتهم رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الثلاثاء اذربيجان "باستهداف سيادة واستقلال ارمينيا".

وقالت باكو ان يريفان مسؤولة عن "استفزاز عسكري واسع النطاق".

وطلبت أرمينيا من حليفها الروسي دعما عسكريا بموجب اتفاق "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" التي ترغم موسكو على حمايتها في حال تعرضها لاجتياح خارجي.

وقال الامين العام لمجلس الأمن الأرمني أرمين غريغوريان الثلاثاء "نظرا للهجوم ضد الاراضي الارمنية التي تتمتع بالسيادة، نتوجه الى روسيا لكي نطلب منها حماية وحدة أراضي ارمينيا".

في اليوم نفسه بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع مع باشينيان هاتفيا كما أعلن الكرملين في بيان واتفقا على "مواصلة الاتصالات" حول هذه المسألة.

وقبل إعلان وقف إطلاق النار، حض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الطرفين على وقف الأعمال العدائية.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الى "وقف تام لاطلاق النار" فيما حضت الأمم المتحدة باكو ويريفان على إبداء "ضبط نفس".

وعبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان عن "قلقها الشديد" ودعت كل الأطراف الى احترام الاتفاقات التي تم التوصل اليها في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

- حوادث متكررة-

ومنذ حرب السنة الماضية، تعلن ارمينيا واذربيجان تكرارا عن حوادث تبادل اطلاق نار.

ورغم توقيع اتفاق وقف اطلاق النار ونشر جنود حفظ السلام الروس، بقي التوتر على أشده بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين.

وتصاعد التوتر بشكل مستمر في الأسابيع الماضية بين ارمينيا واذربيجان، الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان اللتان تبادلتا الاتهامات باطلاق النار عند الحدود الأحد.

وكانت سلطات ناغورني قره باغ أشارت السبت إلى أن الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بالجيب الانفصالي في ممر لاتشين، أُغلق لفترة وجيزة بسبب حادث بين الجانبين.

وكانت هزيمة يريفان السنة الماضية خلفت صدمة كبرى لدى قسم كبير من الشعب الارمني ولا تزال تهز الطبقة السياسية في البلاد اليوم.

وتظاهر آلاف الأشخاص في يريفان الأسبوع الماضي للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي تصفه المعارضة بانه "خائن" بعدما أبرم اتفاق الهدنة مع باكو.

من جهتها، اعتمدت اذربيجان في هذه الحرب على دعم تركيا التي زودتها خصوصا بطائرات مسيرة.

وانفصلت منطقة ناغورني قره باغ المدعومة من يريفان والتي تقطنها أغلبية أرمنية، عن أذربيجان عند سقوط الاتحاد السوفياتي، ما تسبب باندلاع حرب أولى في التسعينات أسفر عن مقتل 30 ألف شخص وتشريد مئات الآلاف.