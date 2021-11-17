"هزّ قرية بأكملها".. انفجار ضخم بخط أنابيب في إيران (فيديو)

(وكالات):

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن انفجارًا وقع في خط أنابيب نفطي في جنوب البلاد نتيجة لتقادم البنية التحتية.

وأضافت "تسنيم" أن الانفجار أسفر عن هزات صغيرة شعرت بها المناطق المحيطة.

ونقلت عن أهالي قرية راميس قولهم إن شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تسبب في وقوع هزة في القرية.

وأشارت "تسنيم" إلى أن "المعلومات الدقيقة حول مقدار الخسائر المالية والبشرية في هذا الحادث غير متوفرة حتى الآن".

حادثه در خط لوله انتقال نفت در خوزستان



خط لوله نفت در روستای رمیص بخش مشراگه رامشیر خوزستان صبح امروز به علت فرسودگی منفجر شد

براساس اعلام اهالی روستای رمیص شدت انفجار به حدی بود که موجب زمین لرزه در منطقه روستای رمیص شدhttps://t.co/TLYzXUCg4X pic.twitter.com/qScZZ35flQ — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) November 17, 2021

من جانبه، قال مدير عام شركة نفط وغاز التابعة لمنطقة مارون في محافظة خوزستان، حميد كاويان إنّ الانفجار "وقع صباح اليوم في أحد خطوط أنابيب غاز منطقة مارون".

وأضاف أنّه "تمّ توقيف ضح الغاز في الأنابيب مباشرة والسيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار"، لافتاً إلى أنه "وفقاً لتقديرات الخبراء فإنّ الحادث وقع بسبب اهتراء وتسريب جزئي في خط الغاز".

وأكد كاويان أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار بين سكان القرية التي وقعت الحادثة قربها أو في منشأة الغاز في منطقة مارون".