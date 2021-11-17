Masrawy logo white

"هزّ قرية بأكملها".. انفجار ضخم بخط أنابيب في إيران (فيديو)

01:33 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
"هزّ قرية بأكملها".. انفجار ضخم بخط أنابيب في إيران (فيديو)

أرشيفية

(وكالات):

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن انفجارًا وقع في خط أنابيب نفطي في جنوب البلاد نتيجة لتقادم البنية التحتية.

وأضافت "تسنيم" أن الانفجار أسفر عن هزات صغيرة شعرت بها المناطق المحيطة.

ونقلت عن أهالي قرية راميس قولهم إن شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تسبب في وقوع هزة في القرية.

وأشارت "تسنيم" إلى أن "المعلومات الدقيقة حول مقدار الخسائر المالية والبشرية في هذا الحادث غير متوفرة حتى الآن".

من جانبه، قال مدير عام شركة نفط وغاز التابعة لمنطقة مارون في محافظة خوزستان، حميد كاويان إنّ الانفجار "وقع صباح اليوم في أحد خطوط أنابيب غاز منطقة مارون".

وأضاف أنّه "تمّ توقيف ضح الغاز في الأنابيب مباشرة والسيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار"، لافتاً إلى أنه "وفقاً لتقديرات الخبراء فإنّ الحادث وقع بسبب اهتراء وتسريب جزئي في خط الغاز".

وأكد كاويان أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار بين سكان القرية التي وقعت الحادثة قربها أو في منشأة الغاز في منطقة مارون".

إيران خط أنابيب قرية راميس انفجار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
941

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

345848

إجمالي الإصابات

19636

إجمالي الوفيات

288879

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا