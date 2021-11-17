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البرلمان العربي يُدين إساءات عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني للسعودية

12:14 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
البرلمان العربي يُدين إساءات عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني للسعودية

البرلمان العربي

القاهرة - أ ش أ

أدان البرلمان العربي ما تم تداوله في وسائل الإعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة بإساءات مغرضة ضد المملكة العربية السعودية.

وأكد البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الإساءات المغرضة والمشبوهة تنم عن جهل بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة والدور التاريخي المشرف لها في المنطقة والعالم العربي، ودورها الكبير في دعم برامج الأمم المتحدة والدور الإنساني في شتى بقاع العالم.

وأضاف البرلمان العربي أن جهود السعودية في المنطقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد، أو من لا يريد خيرًا للأمتين العربية والإسلامية ووحدتهما وتماسكهما، مستنكراً أي دعوات خبيثة للإساءة إلى المملكة، أو محاولة الانتقاص من تاريخها المشرف في خدمة قضايا الأمة العربية.

وأكد البرلمان العربي وقوفه التام مع السعودية وتصديه لحملات التشويه الممنهجة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة والنيل من إنجازاتها غير المسبوقة والتي تحققت تحت رعاية قيادتها الحكيمة، مشدداً على أن أمن السعودية من أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

البرلمان العربي مجلس العموم البريطاني السعودية برامج الأمم المتحدة

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