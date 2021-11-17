صحيفة أمريكية: واشنطن تعتزم شراء 10 ملايين جرعة من أقراص فايزر لعلاج كورونا

واشنطن - (د ب أ)

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن شرائها 10 ملايين جرعة من الحبوب المضادة لكوفيد-19 من شركة فايزر الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصدرين مطلعين.

ويرى المسؤولون الأمريكيون أن الاستثمار الذي يقدر بمليارات الدولارات يعد بمثابة عامل محتمل مغير للوضع، للمساعدة في استعادة الإحساس بعودة الحياة الطبيعية وسط الجائحة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الثلاثاء.

وكانت الإدارة تخطط في الأساس لشراء ما يصل إلى 5 ملايين جرعة من حبوب العقار الذي طورته شركة فايزر.