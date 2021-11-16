Masrawy logo white

الرئيس التونسي يبحث نتائج الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل

11:46 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
الرئيس التونسي يبحث نتائج الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل

الرئيس قيس سعيد

تونس - (أ ش أ)

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد ،اليوم الثلاثاء، نتائج جلسة الحوار الأولى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - خلال لقاء الرئيس قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج.

وكانت بودن قد أكدت أمس الاثنين الدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة أنه شريك أساسي وفاعل في كل المشاريع التي تطرحها الحكومة والإصلاحات الضرورية التي ستعتمدها.

وشددت رئيسة الحكومة على أن الحوار مع المنظمة الشغيلة يجب أن يتسم بالصدق والصراحة للتأسيس لعمل تشاركي بين الطرفين والاتجاه بخطوات ثابتة نحو الإصلاحات الجوهرية وتحقيق مطالب التونسيين.

وقد انطلقت مساء أمس الاثنين أولى جلسات الحوار بين الحكومة التونسية والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بقصر الحكومة بالقصبة.

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي - في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع - أن أول لقاء بين الوفد الحكومي والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل اتسم بالصراحة وكان فرصة لطرح عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية مشيرا إلى الإرادة الكبيرة للحكومة من أجل المضي قدما نحو بحث كل الملفات العالقة.

وأضاف الطبوبي أن العمل مع الحكومة سيتواصل من أجل إجراء الإصلاحات الضرورية التي تؤسس لدولة ديمقراطية ومدنية.

هذا المحتوى من

Asha
قيس سعيد تونس الاتحاد العام التونسي للشغل قصر قرطاج

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
941

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

345848

إجمالي الإصابات

19636

إجمالي الوفيات

288879

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-زيادة الوفيات مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا