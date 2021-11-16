الأمير تشارلز وزوجته يزوران موقع "المغطس" في الأردن (صور)

وكالات

زار الأمير تشارلز أمير ويلز، ترافقه زوجته دوقة كورنوال، الثلاثاء، موقع عماد السيد المسيح عليه السلام "المغطس" شرقي نهر الأردن.

وجال الأمير تشارلز ودوقة كورنوال برفقة الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري العاهل الأردني للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي له، رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، في عدد من الأماكن الأثرية والدينية والتاريخية في الموقع.

واستهل الأمير تشارلز ودوقة كورنوال جولتهما بزيارة إلى تل مار الياس، وبقايا الدير والمغارة التي عاش بها يوحنا المعمدان يحيى بن زكريا عليه السلام، ومن ثم وصلوا إلى الموقع الذي تعمد فيه السيد المسيح.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الأمير تشارلز ودوقة كورنوال استمعا إلى شرح مفصل من مدير عام موقع المغطس المهندس رستم مكجيان، عن أهم المواقع الأثرية بالمغطس، ومرافق الموقع الخدماتية. وتسلم الأمير تشارلز ودوقة كورونوال من مدير عام موقع المغطس شهادة زيارة ومسبحة الوئام ودرع الموقع، كما وقع الضيفان في سجل كبار الزوار.

ورافق الأمير تشارلز ودوقة كورنوال خلال زيارتهما إلى موقع المغطس سفيرة بريطانيا لدى الأردن، بريدجيت بريند، والسفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس.

جدير ذكره أن موقع عماد السيد المسيح عليه السلام، (المغطس)، على الضفة الشرقية لنهر الأردن، يحظى بأهمية كبيرة لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث، وهو أحد أكثر الأماكن قداسة على وجه الأرض لجميع المسيحيين، فهناك عُمِّد عيسى، عليه السلام، على يد يوحنا المعمدان، ومن تلك البقعة انطلقت المسيحية.