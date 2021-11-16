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الأمم المتحدة تؤكد دعمها للسلطات الليبية استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

10:50 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للسلطات الليبية استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

الأمم المتحدة

ليبيا - (أ ش أ)

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حقّ اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة تدعم السلطات الليبية استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من الشهر المقبل.
وأوضح حق - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن البعثة الأممية في ليبيا تعمل مع جميع أصحاب المصلحة الليبيين، لتسهيل الإجماع على تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن البتّ في أهلية المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ‎ليبيا، من صلاحيات مفوضية الانتخابات.

هذا المحتوى من

Asha
الانتخابات الليبية ليبيا رئاسة ليبيا الأمم المتحدة

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