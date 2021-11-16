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"فايزر" تطلب تصريحًا طارئا لاستخدام عقارها المضاد لكورونا في أمريكا

10:10 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
"فايزر" تطلب تصريحًا طارئا لاستخدام عقارها المضاد لكورونا في أمريكا

شركة فايزر الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

طلبت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، الحصول على تصريح طارئ من الولايات المتحدة يخص أقراصها التجريبية المضادة لفيرس كورونا (كوفيد-19) والتي قللت من فرصة دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين.

وذكرت الشركة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - أنها طلبت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منح الإذن لاستخدام عقار "باكسلوفيد" لعلاج أعراض (كوفيد-19 ) الخفيفة إلى المعتدلة في المرضى المعرضين لخطر أكبر من دخول المستشفى والوفاة.

وأصدرت شركة فايزر في وقت سابق من الشهر الجاري بيانات تظهر أن حبوبها قللت من خطر دخول المستشفى والوفيات بنسبة 89 في المائة.

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Asha
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