الناتو يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك ضد المعلومات المضللة

بلجيكا - (أ ش أ)

قال ميرتشا جيوانا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، إن حلفاء الناتو والدول الشريكة لديهم مخاوف مشتركة بشأن المعلومات المضللة والخطر الذي تشكله على المجتمع.

وأضاف أن الشراكات تلعب دورًا مهمًا في زيادة القدرة على الدفاع عن العالم ضد المعلومات المضللة وتعزيز الصمود المجتمعي الوطني والجماعي.

وذكر بيان للناتو اليوم أن ذلك جاء خلال مشاركة افتراضية لجيوانا في ندوة حول الاتصالات الاستراتيجية ومكافحة المعلومات المضللة الذي عقد في الكويت.

وأكد نائب الأمين العام للحلف أن الناتو يتمتع بخبرة طويلة في التعامل مع المعلومات المضللة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، مشيرا إلى أن مكافحة المعلومات المضللة هي في صميم أجندة الناتو لعام 2030 خاصة حول وباء كورونا.