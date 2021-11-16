العراق يصادق على اتفاق لتوريد 500 ألف طن من زيت الغاز إلى لبنان

العراق - (أ ش أ)

صادقت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية من زيت الغاز.

قال وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني، في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم، إن "الحكومة صدقت على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز".

ويعاني لبنان من أزمة طاقة حادة وانقطاعات يومية في التيار الكهربائي وسط ضائقة مالية واقتصادية حادة .