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"ميكروسوفت" تكتفي بتحديث سنوي واحد لنظام "ويندوز 10"

09:56 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
"ميكروسوفت" تكتفي بتحديث سنوي واحد لنظام "ويندوز 10"

شركة ميكروسوفت

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قررت شركة ميكروسوفت الاكتفاء بتحديث واحد فقط سنويا لنظام تشغيلها ويندوز 10.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية الأمريكية أن تلك الخطوة تسهم في خفض عدد الترقيات السنوية لمستخدميها إلى النصف.

يأتي ذلك بعد إصدار ويندوز 11 في الشهر الماضي وهو أحدث نظام تشغيل من الشركة.

وقالت الشركة "إنها ستصدر تحديثا سنويا واحدا فقط لـ Windows 10، بدلا من إجبار المستهلكين على التحديث مرتين سنويا، ويعمل Windows 11 على جدول سنوي مماثل.

ولا يزال نظام تشغيل ويندوز هاما لأعمال الشركة حيث يسهم بحوالي 13% من الإيرادات.

هذا المحتوى من

Asha
شركة ميكروسوفت نظام ويندوز 10

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