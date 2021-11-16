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مصر تدين التفجيرات التي شهدتها أوغندا

09:53 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
مصر تدين التفجيرات التي شهدتها أوغندا

وزارة الخارجية المصرية

وكالات

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية التي شهدتها اليوم مدينة كمبالا بأوغندا، مسفرةً عن العديد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية الثلاثاء، حكومةً وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيقة، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار أوغندا وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

وكانت الشرطة الأوغندية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء قيام ثلاثة انتحاريين بتفجيرات في قلب العاصمة الأوغندية كامبالا، أحدهما بالقرب من مبنى البرلمان والأخران بالقرب من مركز الشرطة الرئيسي مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وإصاية 33 آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة فريد انانجا إن من بين القتلى الانتحاريين، الذين يعتقد أنهم ينتمون للقوات الديمقراطية المتحالفة، وهى منظمة إسلامية متشددة.

وأضاف انانجا أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به أخر، وأرشد الشرطة على قنبلة تم إبطال مفعولها لاحقا.

وتم تعليق الجلسات البرلمانية حتى إشعار آخر، كما تم إغلاق الكثير من الطرق بالمدينة.

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