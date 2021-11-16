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الجيش الإسرائيلي يغير قواعد إطلاق النار

08:50 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
الجيش الإسرائيلي يغير قواعد إطلاق النار

الجيش الإسرائيلي

وكالات

قرر الجيش الإسرائيلي تغيير أوامر إطلاق النار لتدخل الجديدة حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان".

وتتضمن الأوامر الجديدة، السماح للقوات الإسرائيلية بإطلاق النار صوب من يسرق وسائل قتالية وذخيرة من قواعد عسكرية ومن مناطق تدريبات وباتجاه مهربي مخدرات ووسائل قتالية على الحدود مع مصر، كما تطبق أوامر جديدة في مناطق يهودا والسامرة.

وأرجع الجيش الإسرائيلي السبب وراء القواعد الجديدة إلى طريقة تصرف مقاتلين خلال أعمال فلسطينية مخلة بالنظام العام مما أدى إلى المساس بابرياء.

وذكر أن تعديل الأوامر جاء ليتيح للجنود إطلاق النار على مقتحمي القواعد لغرض السرقة ولتفادي المساس بالأبرياء خلال أعمال مخلة بالنظام.

وأكدت مصادر عسكرية أنه حتى بعد صدور هذه الأوامر يحتفظ الجنود بالحق في الرد بالنار في حال شعروا أن حياتهم معرضة للخطر.

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