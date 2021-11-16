ولي العهد البريطاني وزوجته يزوران الأردن

عمان - (د ب أ)

بدأ ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا اليوم الثلاثاء زيارة رسمية إلى الأردن في أول جولة خارجية كبيرة لهما منذ تفشي جائحة فيروس كورونا العام الماضي.

وكان في استقبالهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا في قصر الحسينية بالعاصمة عمان.

وتوجه أمير ويلز ودوقة كورنوال في وقت لاحق اليوم إلى موقع المعمودية، المكان الذي تعمد فيه السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان، والذي يقع على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب غرب العاصمة عمان، على نهر الأردن.

ومن المقرر أن يشارك تشارلز خلال الزيارة في مناقشة بين الأديان، ويلتقي بالمنظمات الإنسانية العاملة مع اللاجئين ويركز أيضا على القضايا البيئية وخلق الوظائف والفرص للشباب.

وتعتزم كاميلا التركيز على مبادرات لدعم تعليم النساء والفتيات.

وكانت آخر مرة يزور فيها تشارلز المملكة الأردنية في فبراير 2015. ومن المقرر أن يتوجها إلى مصر بعد غد الخميس.