مسؤول بالمفوضية الليبية: 10 مرشحين للانتخابات الرئاسية حتى الآن

ليبيا - (أ ش أ)

قال مدير المركز الإعلامي بالمفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات سامي الشريف، اليوم الثلاثاء، إن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية الذي تسلمت الإدارات ملفات ترشحهم بلغ 10 مرشحين حتى الآن.

وأوضح الشريف -في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال)- أن قائمة المرشحين حتى ظهر اليوم تضم كلا من: عبدالحكيم على بعيو، سيف الإسلام معمر القذافي، أسعد محسن زهيو، فيضان عياد حمزة، السنوسي عبدالسلام السنوسي، محمد أحمد المزوغي، عبدالله أحمد ناكر، فتحي حمد بن شتوان، خليفة بلقاسم حفتر، عبدالحكيم ضو زامونه.