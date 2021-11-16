Masrawy logo white

قادة دول البلطيق يدعون الاتحاد الأوروبي لتشديد سياسة اللجوء

06:36 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
قادة دول البلطيق يدعون الاتحاد الأوروبي لتشديد سياسة اللجوء

الاتحاد الأوروبي

ليتوانيا - (أ ش أ)

دعا قادة دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، الاتحاد الأوروبي إلى تشديد سياسة اللجوء، على خلفية أزمة المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية - البولندية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، ونظيريه اللاتفي إجيلس ليفيتس والإستوني ألار كاريس، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأوضحت الشبكة أن القادة الثلاثة دعوا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم لتمويل إنشاء جدار حدودي وبنية تحتية.
ونقلت "يورو نيوز" عن الرئيس الليتواني قوله إن الموقف على حدود بلاده يستدعي حلولا فورية وتحرك على المستويين الأوروبي والدولي ، مشيرا إلى أن ليتوانيا وبولندا تحميان الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

هذا المحتوى من

Asha
الاتحاد الأوروبي ليتوانيا الحدود البيلاروسية المهاجرين العالقين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
946

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

344907

إجمالي الإصابات

19567

إجمالي الوفيات

288114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا