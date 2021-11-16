البرتغال: ندرس فرض إجراءات للسيطرة على تفشي كورونا قبل الأعياد

البرتغال - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، إن السلطات الصحية في بلاده قد تعيد بعض الإجراءات لوقف انتشار كوفيد في الفترة التي تسبق موسم الأعياد مع ارتفاع معدلات العدوى في جميع أنحاء أوروبا.

وأضاف كوستا، في تصريحات أوردتها صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء، أن بلاده واحدة من أكثر دول العالم تلقيحًا للمواطنين، موضحا أنه "يجب أن نحاول التحرك الآن حتى نتمكن من الوصول إلى فترة عيد الميلاد بقدر أقل من الخوف، وكلما تأخرنا في العمل زادت المخاطر".

وارتفع عدد الحالات الجديدة تدريجيًا خلال الشهر الماضي في البرتغال، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 1816 إصابة السبت الماضي.

ومن المتوقع أن يجتمع وزراء الحكومة البرتغالية مع خبراء الصحة يوم الجمعة المقبل لتقييم الوضع وعندها فقط سيقررون القواعد التي سيتم فرضها.. وحول ذلك، قال كوستا إن الإجراءات لن تطبق إلا عند "الضرورة القصوى".

وبلغت نسبة التطعيم في البرتغال حوالي 86٪ من المواطنين الذين تلقوا جرعتين بالكامل ضد كوفيد-19.