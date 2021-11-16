كوريا الجنوبية تؤكد دعمها للحوار البناء بين واشنطن وبكين

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

أكدت كوريا الجنوبية دعمها للحوار البناء بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد القمة الافتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي يونج-سام - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - موقف بلاده المتمثل في احترام مبدأ "الصين الواحدة" فيما يتعلق بقضية تايوان، والتي تعد من الخلافات الرئيسية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال تشوي: "سنواصل بذل الجهود لتعزيز التبادلات والتعاون مع تايوان في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد كما فعلوا سابقا، مع الحفاظ على الموقف المتمثل في احترام مبدأ الصين الواحدة".

وخلال القمة الافتراضية، شدد "بايدن" على أن الولايات المتحدة تلتزم بسياسة الصين الواحدة، معربًا عن معارضته الشديدة لأي إجراءات أحادية الجانب تقوض السلام والاستقرار أو تغير الوضع الراهن في مضيق تايوان.

بدوره، قال الرئيس الصيني: "سنضطر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة إذا قامت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان باستفزازات تجاهنا أو حتى تجاوزت الخطوط الحمراء".