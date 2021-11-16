السعودية: 97% من المصابين بكورونا لم يتلقوا اللقاح أو أخذوا جرعة واحدة

الرياض - (د ب أ)

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن 97% من المصابين بفيروس كورونا في المملكة لم يتلقوا اللقاح، أو أخذوا جرعة واحدة فقط.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (46783052) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

وأشارت الوزارة، إلى أن 65% من المصابين غير محصنين، و3% محصنين بجرعتين من اللقاح، و32% من نسب الإصابة بين المحصنين بجرعة واحدة فقط.

وأعلنت الصحة عن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 549297 حالة مؤكدة، بزيادة 37 إصابة عن المسجلة أمس.

وكشفت الوزارة عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8818 حالة وفاة.