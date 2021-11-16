بولندا تفرق مهاجرين على حدود بيلاروسيا بالغاز وخراطيم المياه (فيديو)

كتب- مصراوي:

قام حرس الحدود البولندي باستخدام الغاز وخراطيم المياه لتفريق المهاجرين المحتشدين عند المعبر الحدودي وعلى طول الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرتها حرس الحدود البولندي وهو يطلق الغاز المسيل للدموع ويوجه خراطيم المياه باتجاه المهاجرين المحتشدين في محاولة لإبعادهم.

وقبل أيام، تمكنت مجموعة من نحو 50 مهاجراً عالقين وسط الأزمة الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا من اختراق حاجز ودخول بولندا قبل عدة ساعات من القبض عليهم، وفقاً للشرطة البولندية.

ووقع الحادث في ساعة متأخرة من مساء السبت قرب قرية دوبيتشي سيركيون.

وقالت الشرطة البولندية إنها ألقت القبض على 22 مواطناً عراقياً، لكنها أعلنت الآن إنها أعادت القبض على جميع المهاجرين المتبقين الذين عبروا الحدود. وتم نقل المجموعة مباشرة إلى حدود بيلاروسيا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بإحضار المهاجرين إلى بلاده ثم إرسالهم إلى الحدود، واستغلالهم للانتقام من الاتحاد الأوروبي بسبب عدم اعتراف التكتل بفوزه في الانتخابات العام الماضي.

ويزداد الوضع خطورة مع انخفاض درجات الحرارة في المنطقة الحدودية مع اقتراب فصل الشتاء. ويعاني الكثير من المهاجرين من عدم وجود مأوى لهم، أو امتلاكهم مجرد أماكن إقامة بدائية.

ولوّح الاتحاد الأوروبي بمضاعفة عقوباته ضد بيلاروسيا والمقربين من رئيسها، في رد فعل على أزمة اللاجئين المتصاعدة على الحدود بين بولندا وبيلارسيا، وفقا لمسؤولين في الاتحاد.

وأضاف المسؤولون أن العقوبات ستستهدف أي شخص متورط في تهريب المهاجرين عبر بيلاروسيا.