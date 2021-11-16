ألمانيا: تعليق آلية ترخيص خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"

بون- (د ب أ):

علقت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، الثلاثاء، إجراء التصديق على تشغيل خط نورد ستريم 2 البحري لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

وقالت الوكالة إن الشركة القائمة على تشغيل الخط يجب أن يتم تنظيمها أولا وفقا للقانون الألماني.

ونقل الغاز عبر الخط المكتمل إلى السوق الداخلية في ألمانيا لن يكون مسموحا به بدون تصديق الوكالة، ومن الممكن فرض غرامات في هذه الحالة.

ووفقا لتعليمات الاتحاد الأوروبي، يجب فصل تشغيل الخط عن تسويق الغاز بشكل كاف.

وذكرت الوكالة أن شركة نورد ستريم 2، السويسرية المساهمة التي تقف وراءها شركة جازبروم الروسية، قررت أن تؤسس شركة مملوكة لها وفقا للقانون الألماني بالنسبة للجزء الألماني فقط من الخط، على أن تصبح هذه الشركة المالكة للجزء الألماني من الخط وتتولى إدارته.

وتابعت الوكالة أن إجراء التصديق سيظل معلقا حتى اكتمال نقل الأصول الغربية والموارد البشرية إلى الشركة المملوكة وأضافت أنها عندئذ يمكنها أن تراجع هذا الإجراء.

وتنتهي مهلة الإجراء في يناير المقبل.

وحتى في حال موافقة الوكالة الاتحادية للشبكات على الإجراء، يتعين أن يخضع لمراجعة من المفوضية الأوروبية ويمكن لهذه العملية أن تستغرق فترة تصل إلى أربعة شهور.