Masrawy logo white

ألمانيا: تعليق آلية ترخيص خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"

01:01 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
ألمانيا: تعليق آلية ترخيص خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"

نورد ستريم 2

بون- (د ب أ):

علقت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، الثلاثاء، إجراء التصديق على تشغيل خط نورد ستريم 2 البحري لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

وقالت الوكالة إن الشركة القائمة على تشغيل الخط يجب أن يتم تنظيمها أولا وفقا للقانون الألماني.

ونقل الغاز عبر الخط المكتمل إلى السوق الداخلية في ألمانيا لن يكون مسموحا به بدون تصديق الوكالة، ومن الممكن فرض غرامات في هذه الحالة.

ووفقا لتعليمات الاتحاد الأوروبي، يجب فصل تشغيل الخط عن تسويق الغاز بشكل كاف.

وذكرت الوكالة أن شركة نورد ستريم 2، السويسرية المساهمة التي تقف وراءها شركة جازبروم الروسية، قررت أن تؤسس شركة مملوكة لها وفقا للقانون الألماني بالنسبة للجزء الألماني فقط من الخط، على أن تصبح هذه الشركة المالكة للجزء الألماني من الخط وتتولى إدارته.

وتابعت الوكالة أن إجراء التصديق سيظل معلقا حتى اكتمال نقل الأصول الغربية والموارد البشرية إلى الشركة المملوكة وأضافت أنها عندئذ يمكنها أن تراجع هذا الإجراء.

وتنتهي مهلة الإجراء في يناير المقبل.

وحتى في حال موافقة الوكالة الاتحادية للشبكات على الإجراء، يتعين أن يخضع لمراجعة من المفوضية الأوروبية ويمكن لهذه العملية أن تستغرق فترة تصل إلى أربعة شهور.

نورد ستريم2 خطوط أنابيب الغاز روسيا المانيا

الخبر التالى:

خوفًا من مفرقعات.. إخلاء محكمة في هونج كونج

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
946

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

344907

إجمالي الإصابات

19567

إجمالي الوفيات

288114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا