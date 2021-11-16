قتيلان على الأقل في انفجار مزدوج بالعاصمة الأوغندية

كامبالا- (د ب ا):

أفاد التليفزيون المحلى في أوغندا بأن انفجارين في وسط العاصمة كمبالا، أودى بحياة شخصين على الأقل، واشتعال النيران في عدة سيارات، الثلاثاء.

ونقلت قناة "إن.تي.في أوغندا" أن أعداداً كبيرة أصيبت وإن انفجارين وقعا، أحدهما قريب جداً من البرلمان والآخر بالقرب من مركز الشرطة بوسط المدينة. فيما ذكرت المحطة التلفزيونية أنه تم إخلاء مبنى البرلمان. وقال مراسل القناة إنه رأى جثتين. ولم يتضح على الفور سبب الانفجارات.

ونُشرت صور على حسابات لشبكات إعلامية، منها صحيفة ذا ديلي مونتر، عبر تويتر، أظهرت سيارات محترقة وتصاعد أعمدة الدخان بالقرب من مبنى، بالاضافة إلى صور لأشخاص راقدين على الأرض وأخرين تقوم الشرطة بإبعادهم.

ولم يرد رجال الشرطة على أي من المكالمات الهاتفية. وقالت اريني ناكاسيتا المتحدثة باسم الصليب الاحمر إن المنظمة أرسلت بالفعل عمال إغاثة لمساعدة المصابين في منطقة البرلمان ومركز الشرطة الرئيسي

وأضافت" لقد أرسلنا فرقنا على الأرض. لقد لقى بعض الأشخاص جتفهم وأصيب آخرون. مازال يتم العمل على إنقاذ الأرواح. إنه وضع متقلب الآن، ولا أستطيع ذكر أعداد محددة للخسائر".

وشهدت أوغندا عدة تفجيرات مميتة مؤخرا. وتحمل الحكومة القوات الديمقراطية المتحالفة الاسلامية مسؤولية تنفيذ الهجمات، حيث يقوم متمردوها بشن هجماتهم من قواعد في المنطقة المضطربة في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية .