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مفوضية انتخابات ليبيا تحيل بيانات مرشحي البرلمان إلى جهات الاختصاص

12:44 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
مفوضية انتخابات ليبيا تحيل بيانات مرشحي البرلمان إلى جهات الاختصاص

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا

طرابلس- (د ب أ):

باشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بإجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، والتي احتوت علي بيانات 601 مرشح، إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

ووفقا للموقع الرسمي للمفوضية، فإن إحالة القوائم تأتي عملا بالقانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته، والذي يشترط على المترشح ألا يكون محكوما عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون حاملات لجنسية دولة أخرى، ما لم يكن مأذونا له بذلك من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.

وبحسب المفوضية، فإن قبول طلبات الترشح لمجلس النواب سيستمر حتى يوم 7 ديسمبر القادم.

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