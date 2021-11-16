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اليابان: القبض على رجل احتفظ بجثة والده في المنزل لمدة عام

12:29 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
اليابان: القبض على رجل احتفظ بجثة والده في المنزل لمدة عام

اليابان

طوكيو- (د ب أ):

ألقت الشرطة في مدينة يوكايتشي بمقاطعة مي اليابانية، القبض على رجل يبلغ من العمر 54 عاما، للاشتباه في احتفاظه بجثة والده، وذلك بعد العثور على رفاته في منزل الاسرة، بحسب ما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إنه قد تم العثور على جثة والدة الرجل أيضا داخل المنزل.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على المتهم يوم أمس الاثنين، حيث اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وقال المتهم للشرطة إن والده توفي قبل نحو عام، حيث كان يبلغ من العمر وقتها 84 عاما، بينما توفيت والدته قبل أربعة أيام، موضحا أنه أبقى على الجثتين في المنزل خوفا من أن يخسر معاشهما.

اليابان القبض على رجل العثور على جثة

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