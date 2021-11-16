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أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية منذ أكثر من شهر

12:02 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية منذ أكثر من شهر

زعيم كوريا الشمالية يزور مدينة حدودية

سول- (د ب ا):

في أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية منذ أكثر من أشهر، زار كيم جونج أون زار مدينة سامجيون بشمال غرب البلاد على الحدود مع الصين، حيث يتم تنفيذ مشروع تنمية كبير.

وتعد مدينة سامجيون، الواقعة عند سفح جبل بايكدو، أعلى قمة في شبه الجزيرة الكورية، موطن الزعيم الراحل السابق كيم جونج إيل.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية، الثلاثاء، إن كيم أعطى إرشادات لمدينة سامجيون للتعرف على وضع المرحلة الثالثة من المشروع. وأضافت الوكالة أن مشروع تطويرالمدينة سوف ينتهى هذا العام.

ووفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، كانت بيونجيانج تعتزم الانتهاء من مشروع تنمية مدينة سامجيون بحلول 2020 بالتزامن مع الذكرى الـ75 لتأسيس الحزب الحاكم، ولكنها لم تتمكن من ذلك في ظل العقوبات المفروضة عليها وإغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا.

وقال مسؤول كوري جنوبي إنه يبدو أن زيارة كيم للمدينة تهدف للترويج للانجازات التي أحرزها خلال أول عام من خطة التنمية المقررة على مدار خمسة أعوام، بالاضافة إلى إبراز جهود الزعيم الكوري الشمالي لتحسين حياة المواطنين بالتزامن مع الذكرى الـ10 لقيادته للبلاد.

كيم جونج اون كوريا الشمالية مدينة سامجيون جبل بايكدو زعيم كوريا الشمالية

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