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بالفيديو- مسؤول يدهس موظفي شركته بالكويت

11:51 ص الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
بالفيديو- مسؤول يدهس موظفي شركته بالكويت

مسؤول يدهس موظفي شركته بالكويت

وكالات:
تداول ناشطون ومُغردون كويتيون خلال الساعات الماضية مقطع فيديو صادم لمسؤول في شركة تنظيف يدهس عددا من العمال.

وظهر في المقطع المتداول عدد من العمال يحاصرون سيارة مسؤول في إحدى شركات التنظيف في البلاد على ما يبدو، لمنعه من الخروج، مطالبين بدفع رواتبهم ومستحقاتهم.
إلا أن الرجل اقلع بسيارته مسرعًا، غير آبه بإمكانية دهس عدد من المحتجين، هربًا من غضب العاملين.

وفي حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الشركة أو السلطات على الحادث، اتهم مُغردون شركة محلية بتأخير دفع رواتب العمال منذ أشهر.
كما زعم البعض بأن الشركة المذكورة لم تجدد لهم إقاماتهم حتى، ولم تسمح لهم أيضاً بأخذ إجازات للسفر ورؤية عائلاتهم.
فيما اعتبر آخرون أن ما يجري بحق هؤلاء العمال أشبه بالمتاجرة بالبشر، مطالبين بمحاسبة الشركات المقصرة، التي تنتهك الحقوق الإنسانية.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ضجت أيضا الشهر الماضي، بحادث دهس في محافظة الأحمدي بالكويت، فيما أعلنت وزارة الداخلية لاحقا أن الجاني سلم نفسه، وجاري التحقيق معه.

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