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وزير خارجية تركيا يبحث في لبنان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

11:49 ص الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
وزير خارجية تركيا يبحث في لبنان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

بيروت- (د ب أ):

يبحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، مع كبار المسؤولين اللبنانيين تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وكان تشاووش أوغلو وصل أمس إلى بيروت، بعد زيارة لإيران.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فمن المقرر أن يلتقي تشاووش أوغلو مع كل من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

وحسب بيان للخارجية التركية، سيتم خلال المباحثات واللقاءات استعراض الخطوات التي يمكن اتخاذها لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية.

مولود تشاووش أوغلو لبنان وزير خارجية تركيا إيران

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