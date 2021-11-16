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حفتر يترشّح لرئاسة ليبيا

11:16 ص الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
حفتر يترشّح لرئاسة ليبيا

المشير خليفة حفتر

طرابس- (أ ف ب):

تقدم المشير خليفة حفتر، الثلاثاء، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، بمقر الإدارة الانتخابية في بنغازي، عقب استيفاء كافة الشروط، وسيتم بث كلمة له خلال ساعات.

وقال في كلمة بثتها شاشات التلفزة "أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية (...) ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكان، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية".

وتعهد بالدفاع عن "ثوابتنا الوطنية الراسخة وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها".

كما تعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا فاز بالانتخابات.

وقال حفتر إن "الانتخابات هي المخرج الوحيد من الأزمة الحادة، والطريق الأمثل لعودة ليبيا في مكانها الطبيعي بين الأمم".

وكلّف حفتر، القائد العام للقوات المسلحة، في سبتمر الماضي، الفريق أول عبدالرازق حسين جمعـة الناظوري بمهام منصب القائد العام لمدة 3 أشهر، تمهيداً للترشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وتفرض شروط الترشح للانتخابات، وفق ما تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في اتفاق تشكيل الحكومة، على المترشح الاستقالة من منصبه أو تركه قبل الترشح بـ 3 أشهر.

هذا المحتوى من

AFP
خليفة حفتر رئاسة ليبيا انتخابات ليبيا الانتخابات الرئاسية الليبية

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