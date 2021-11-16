مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله-(د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء عن مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن شابا 26 عاما قتل إثر إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة طمون في طوباس.

وبحسب المصادر فإن القتيل أصيب بطلق ناري اخترق كتفه الأيسر والقلب واستقر في رئته اليسرى ما أدى إلى وفاته على الفور. ولم يصدر تعقيب فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحادث.

وكان شابان فلسطينيان أصيبا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، عقب اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الليلة الماضية.​