الرئيس الصيني يدعو إلى التعاون مع انطلاق القمة الافتراضية مع بايدن

بكين/واشنطن-(د ب أ):

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج صباح اليوم الثلاثاء مؤتمرا افتراضيا عبر الفيديو، كان مترقبا بشدة، .

وهذا هو الاجتماع الأول وجها لوجه ، وإن كان افتراضيا ، للرئيسين منذ تولي بايدن منصبه في يناير. وسبق لهما أن تحدثا مرتين عبر الهاتف.

وقال شي: "على الصين والولايات المتحدة احترام بعضهما البعض". ودعا إلى التعاون والتعايش السلمي بين البلدين، بحسب تلفزيون الصين المركزي.

وقال إنه يتعين على البلدين "تحمل مسؤولياتهما الدولية" .

وتأتي المحادثات وسط توترات متزايدة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما فى عام 1979.

وتشمل نقاط الخلاف التهديدات الصينية ضد تايوان، والحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، ووضع حقوق الإنسان في الصين، ومعاملة أقلية الأويغور والتبتيين، وقمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج.

ومن الجانب الصينى يشارك وزير الخارجية "وانج يى" ونائب رئيس مجلس الدولة "ليو هي" المسؤول عن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة في المحادثات ، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الصينية الرسمية .

ومن الجانب الأمريكي، يشارك وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين.​