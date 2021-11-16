ميركل وماكرون يحاولان نزع فتيل الأزمة على الحدود البولندية البيلاروسية

برلين-(د ب أ):

تكثفت الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة على الحدود البولندية البيلاروسية، حيث استثمرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفوذهما لحل الجمود الذي خلف آلاف المهاجرين العالقين.

وذكر التليفزيون البيلاروسى الرسمي مسا أمس الإثنين، أن ميركل أجرت اتصالا هاتفيا نادرا مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو استمر حوالى 50 دقيقة ، موضحا أن تركيزهما انصب على تهدئة الوضع والدعم الإنسانى للمهاجرين.

ولم يرد تأكيد فوري من الجانب الألماني حول محادثتهما.

وفي الوقت نفسه، أجرى ماكرون محادثة هاتفية طويلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعم السياسي الرئيسي للوكاشينكو.

وتحدثت مصادر في قصر الإليزيه في باريس بعد ذلك عن الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في تخفيف حدة النزاع الذي بدأ صيف العام الجاري وكذلك محنة المهاجرين.

وذكر الكرملين أن بوتين قال إنه يتعين على قادة دول الاتحاد الاوروبى مناقشة المشكلة مباشرة مع لوكاشينكو .

ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بنقل أشخاص بطريقة منظمة من مناطق أزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل بولندا وليتوانيا ولاتفيا تشدد تأمين الحدود ورغم ذلك فلا يزال الآلاف يتمكنون من الوصول إلى ألمانيا.

من جانبه قال لوكاشينكو أنه سيتوقف عن منع المهاجرين من مواصلة رحلتهم من بلاده صوب بولندا ودول البلطيق، في رد فعل منه على العقوبات الأوروبية المشددة على بلاده.

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على بيلاروس بسبب ماوصفه بالتلاعب في نتائج انتخابات رئاسية العام الماضي لصالح لوكاشينكو وقمع المعارضة.​