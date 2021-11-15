16 مليار درهم حجم صفقات وزارة الدفاع الإماراتية بمعرض دبي للطيران

دبي - (د ب ا)

وقعت وزارة الدفاع الإماراتية 5 صفقات بقيمة 11 مليارا و284 مليونا و837 ألف درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) في ثاني أيام معرض دبي للطيران.

وقال مسؤولون في الوزارة للصحفيين مساء الاثنين إن صفقات الوزارة أرتفعت الى 10 صفقات خلال يومين بقيمة إجمالية 16 مليارا و524 مليون درهم.

وقال اللواء إسحاق البلوشي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض إن صفقات اليوم شملت عقد محلي و4 عقود دولية.

وأوضح أنه تم التعاقد في الصفقة الأولى مع شركة يونانية لتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة لأنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 3 ملايين و673 ألف درهم، وفي الصفقة الثانية تم التعاقد مع شركة سويسرية لتقديم خدمات الإسناد الفني لأنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 5 ملايين و558 ألفا و918 درهما.

كما تم توقيع صفقة مع شركة فرنسية لشراء أجهزة اتصال لصالح القوات الجوية بقيمة 13 مليونا و169 ألف درهم.

وتابع: الصفقة الرابعة تمت مع شركة أمريكية لتقديم خدمات الاسناد الفني لأنظمة القوات الجوية بقيمة 14 مليونا و692 ألف درهم.

وعقدت الصفقة الخامسة مع شركة إماراتية لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني لطائرات الدفاع الجوي لمدة 3 سنوات بقيمة 11 مليارا و247 مليونا و744 الف درهم.