إيطاليا: استقرار منطقة الساحل مرهون بالاستقرار الكامل في ليبيا

بروكسل - (د ب ا)

قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو إن "لدينا قناعة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في منطقة الساحل بدون استقرار كامل في ليبيا"، حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

كما نوه دي مايو، مخاطبا مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي في بروكسل بـ"الأهمية القصوى لاحتواء التهديد الإرهابي في المنطقة الواقعة من الساحل إلى خليج غينيا: فمن الضروري تعزيز التزامنا بمساعدة الدول المتشاطئة في غرب أفريقيا" حسبما نقلت عنه مصادر متابعة للاجتماع الوزاري.

وقال دي مايو "نحن نؤيد تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل ووثيقة العمل المتداولة تحمل العديد من المقترحات المثيرة للاهتمام التي تحتاج إلى تعميق وينبغي مناقشتها في سياق العمل الإقليمي والوطني كي يتم تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة".

كانت إيطاليا قد شاركت في مؤتمر باريس حول ليبيا الذي بحث استحقاقات الانتخابات في البلاد المقرر لها 24 ديسمبر المقبل وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة بعد سنوات من عدم الاستقرار منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011.