بولندا تعتزم البدء في بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا هذا العام

وارسو - (أ ش أ):

أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم البدء في بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا العام الجاري، وذلك في ظل أزمة توافد المهاجرين على الحدود بين البلدين.

وقال كامينسكي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيبدأ بناء الجدار على الحدود مع بيلاروسيا خلال العام الجاري".

وأضاف: "أعمال بناء الجدار ستتم على مدار الساعة في 3 نوبات عمل يوميا، بمشاركة عدد من الشركات للانتهاء منه".