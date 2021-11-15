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بولندا تعتزم البدء في بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا هذا العام

10:56 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
بولندا تعتزم البدء في بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا هذا العام

ماريوز كامينسكي

وارسو - (أ ش أ):

أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم البدء في بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا العام الجاري، وذلك في ظل أزمة توافد المهاجرين على الحدود بين البلدين.

وقال كامينسكي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيبدأ بناء الجدار على الحدود مع بيلاروسيا خلال العام الجاري".

وأضاف: "أعمال بناء الجدار ستتم على مدار الساعة في 3 نوبات عمل يوميا، بمشاركة عدد من الشركات للانتهاء منه".

هذا المحتوى من

Asha
ماريوس كامينسكي بولندا وارسو بيلاروسيا

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