قطر تدين الانفجار بمدينة ليفربول البريطانية

الدوحة - (د ب ا)

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع أمام مستشفى بمدينة ليفربول البريطانية، وأدى إلى إصابة شخص بجروح.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الاثنين، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وعبرت الوزارة عن تمنيات دولة قطر للجريح بالشفاء العاجل.

وصنفت الشرطة البريطانية الانفجار الذي وقع أمس الأحد على أنه حادث إرهابي، وهو الثاني من نوعه خلال شهر. ووقع الانفجار قبل دقيقة واحدة من بدء احتفالات يوم التذكر السنوية لأولئك الذين لقوا حتفهم أثناء خدمة بريطانيا في الحرب.

ورفعت المملكة المتحدة اليوم الاثنين، مستوى التهديد الخاص بالإرهاب من كبير إلى شديد، وهذا يعني أنه من المرجح للغاية أن يتم شن هجوم بشكل كبير ، كما عقد رئيس الوزراءالبريطاني بوريس جونسون اجتماعًا للجنة الطوارئ في البلاد "كوبرا " لمناقشة الانفجار.