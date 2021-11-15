بيان ألماني فرنسي مشترك يؤيد استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها

برلين - (د ب أ)

أعربت ألمانيا وفرنسا في بيان مشترك عن تأييدهما لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وفي البيان الذي نشر في برلين اليوم الاثنين، قال هايكو ماس وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الألمانية ونظيره الفرنسي جان-إيف لودريان، محذرين: "في ضوء القلق المتجدد حيال تحركات للقوات الروسية وعتادها بالقرب من أوكرانيا، فإننا نطالب روسيا بممارسة ضبط النفس وتقديم معلومات بشفافية عن أنشطتها العسكرية، وكل محاولة لتقويض سلامة أراضي أوكرانيا سيكون لها تداعيات خطيرة".

وكان ماس ولودريان قد عقدا اجتماعا مع نظيريهما الأوكراني دميترو كوليبا في بروكسل على هامش لقاء وزراء خارجية الشراكة الشرقية.

وأضاف الوزير الألماني والفرنسي: "دعونا أوكرانيا إلى الحفاظ على موقف متعقل، وكانت أوكرانيا قد أسهمت على نحو كبير في ربيع 2021 في تهدئة الوضع رغم لغة الخطاب الروسية العدوانية ورغم أن روسيا أغفلت تقديم معلومات شفافة تتوافق مع التزاماتها الدولية".

وأكد الوزيران قلقهما حيال تردي الوضع الأمني والإنساني في إقليم الدونباس وقالا إنهما طالبا أوكرانيا باستئناف التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك والحفاظ على التزامها الكامل حيال المحادثات التي يتم إجراؤها بصيغة نورماندي.

وتابع ماس ولودريان: "سنظل ملتزمين بحل الصراع على أساس اتفاقات مينسك، ونحن نأسف لرفض روسيا المتكرر عقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية لدول نورماندي ونعرب مجددا عن استعدادنا لعقد اجتماع قريب وتبادل الآراء بشكل بناء وموضوعي".

واختتم الوزيران البيان بالقول: "نحن نكرر الدعوة إلى روسيا لتفعل الشيء نفسه من أجل الوصول إلى سلام دائم في الدونباس".