أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بارتكاب استفزازات جديدة

يريفان - (د ب أ)

بعد عام من اندلاع الحرب بمنطقة ناجورنو كاراباخ في جنوب القوقاز، تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بارتكاب استفزازات جديدة في المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

وأعلن مجلس الأمن الأرميني في العاصمة يريفان اليوم الاثنين أن جنودا من أذربيجان حاصروا أربعة مواقع للجيش الأرمني في شرق البلاد. وبعد مفاوضات انسحبت القوات المسلحة.

ونفت وزارة الخارجية الأذربيجانية عبور قواتها الحدود. واتهمت وزارة الدفاع في العاصمة باكو ، أرمينيا بقصف مواقع في منطقة فاردينيس. ونشرت صورا تظهر مركبات يزعم أنها تعرضت للقصف بالرصاص .

ولم يتسن التحقق من ادعاءات الجانبين من مصدر مستقل. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات .

واستمرت الحرب حول منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها منذ فترة طويلة من 27 سبتمبر إلى 9 نوفمبر من العام الماضي واستعادت أذربيجان أجزاء كبيرة من الأراضي التي فقدتها في أوائل التسعينيات من القرن الماضي. ولقي أكثر من 6500 شخص حتفهم.

ونشرت روسيا ما يقرب من ألفي جندي لمراقبة اتفاقية وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات على الأقل.

وبسبب التوتر المستمر بين البلدين، حدث تغيير في قيادة وزارة الدفاع الأرمينية. وتم تعيين سورين بابيكيان، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب وزير الدفاع، وزيرا جديدا.