وزير الخارجية الألماني يرفض إيواء بلاده لمهاجرين عالقين في بيلاروسيا

بروكسل - (د ب أ)

أعرب هايكو ماس وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الألمانية عن رفضه الواضح لإيواء بلاده لمهاجرين عالقين في بيلاروسيا.

وفي أعقاب مشاورات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال ماس اليوم الاثنين: "سأدعو لإعادة الناس الموجودين هناك إلى أوطانهم" مشيرا إلى أن بالإمكان مشاهدة الناس يسافرون إلى بيلاروس بتذاكر طيران " بينما غالبية هؤلاء الذين يحصلون على حق اللجوء السياسي لديهم طرق مختلفة يتعين عليهم سلوكها".

وأعرب ماس عن اعتقاده بأن المهم إظهار أن الأمور لن تسير هكذا وأنه لا ينبغي استغلال الناس كأداة سياسية لحاكم بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بالتضليل من خلال ادعاءات كاذبة وطالب بأن تكون هناك حملات توعية بهذا الخصوص في أوطان هؤلاء الناس.

وأبدى ماس رد فعل متحفظا فيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن أن لوكاشينكو بعث بإشارة مفادها استعداده للتنازل في الخلاف الدائر حول المهاجرين، وقال: "نحن لا نرى تهدئة على الأرض بل موقفا يتردى فيه الوضع على نحو مأساوي ونتمنى أن يكون هناك تراجع في مينسك".

ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بنقل أشخاص بطريقة منظمة من مناطق أزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد، وذلك بعد أن كان هدد في مايو الماضي بأنه سيتوقف عن منع المهاجرين من مواصلة رحلتهم من بلاده إلى بولندا ودول البلطيق، في طريقهم إلى حياة أفضل في "الغرب المريح"، كرد فعل منه على العقوبات الأوروبية المشددة على بلاده.

وقد هدأ الوضع في المنطقة الحدودية إلى حد كبير منذ أن طوقت بولندا ولاتفيا وليتوانيا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن هناك آلاف الأشخاص من سورية أو العراق ينتظرون الفرصة للعبور إلى أراضي الاتحاد الأوروبي بشكل غير مشروع، ويتزايد ضغط وجود هؤلاء المهاجرين على الحدود مع بولندا، ويقيم الآلاف في مخيمات مؤقتة في الغابة في الجانب البيلاروسي من الحدود بين بيلاروسيا وبولندا في ظل درجات حرارة وصلت إلى حد التجمد.