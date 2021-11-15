محكمة إسرائيلية ترفض التماسًا من أسير فلسطيني مضرب منذ أكثر من 3 أشهر

رام الله - (د ب أ)

رفضت محكمة إسرائيلية اليوم الاثنين، التماسا للإفراج عن أسير فلسطيني مضرب منذ أكثر من 3 أشهر بحسب ما أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس رغم ما يمر به من وضع صحي حرج.

وبحسب الهيئة، فإن هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدم للأسير الفسفوس خلال فترة إضرابه عن الطعام، متهمة السلطات الإسرائيلية ب"اللامبالاة والإجرام والاستهتار" المتعمد بحياته.

وحذرت الهيئة من خطورة الوضع الصحي الحرج للأسير الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 124 يوما والقابع في مشفى "برزلاي" الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه "يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة".

وأفادت بأنه يعاني من عدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، وأوجاع وآلام مختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة وإصابته بمشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي.

ويضرب الأسير الفسفوس (31 عاما) المعتقل منذ أكتوبر 2020 احتجاجا على اعتقاله الإداري. كما يضرب في سجون إسرائيل أربعة أسرى آخرين لنفس الغرض.

ونظم الفلسطينيون على مدار الأيام الماضية فعاليات يومية شعبية لمساندة الأسرى المضربين في سجون إسرائيل وسط مطالب رسمية وفصائلية بالإفراج عنهم لإنقاذ حياتهم.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، فإن عدد الأسرى على خلفية الاعتقال الإداري يبلغ نحو 520 أسيرا وذلك من إجمالي ما يزيد عن أربعة ألاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل.

والشهر الماضي أكد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة أن إسرائيل تتجاوز الحدود القانونية الدولية بممارسة سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.

من جهة أخرى، دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل للإفراج عن الأسير محمد الحلبي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن محكمة إسرائيلية تعقد غدا الجلسة رقم 167 لمحاكمة الحلبي (43 عامًا) من غزة، الذي دخل عامه السادس على التوالي في سجون إسرائيل، علما أنه محتجز إداريا دون توجيه تهمة.

وكان الحلبي عمل مديرًا لمؤسسة "الرؤيا العالمية"، وتم منحه مؤخرًا الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله الإنساني