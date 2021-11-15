الرئيس الليتواني: المهاجرون يصلون إلى مينسك عبر موسكو

موسكو - (أ ش أ):

أعلن رئيس ليتوانيا، جيتاناس ناوسيدا، أن روسيا لها علاقة بأزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية، مشيرا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يأتون إلى العاصمة البيلاروسية مينسك عن طريق موسكو.

وقال ناوسيدا،خلال مؤتمر صحفي بث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم: " إن الأحداث الأخيرة تجعلنا نعتقد أن روسيا مرتبطة بطريقة أو بأخرى بهذه الأزمة، وهناك الكثير مما يشير إلى هذا الأمر"، مشيرا إلى أن المهاجرين يأتون عن طريق موسكو.

وأضاف:" أن المهاجرين العراقيين يتوجهون بعد موسكو إلى العاصمة البيلاروسية مينسك".

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق من اليوم استعداد بلاده للمشاركة في حل أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا - الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مؤخرا أن هناك من يحاول تحميل روسيا مسؤولية أزمة الهجرة الحالية لسبب ما، مؤكدا أن شركات الخطوط الجوية الروسية لا تقوم بنقل هؤلاء الأشخاص.