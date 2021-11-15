Masrawy logo white

المملكة المتحدة ترفع درجة التهديد الإرهابي من "أساسي" إلى "خطير"

06:26 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
المملكة المتحدة ترفع درجة التهديد الإرهابي من "أساسي" إلى "خطير"

بريتي باتيل

لندن - (أ ش أ):

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أن مركز تحليل الإرهاب المشترك (JTAC) رفع مستوى التهديد الإرهابي داخل المملكة المتحدة من "أساسي" إلى "خطير"، في أعقاب انفجار سيارة أمس أمام إحدى مستشفيات مدينة ليفربول.

وأوضحت الوزيرة البريطانية - وفق ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم - أن سبب ذلك هو أن هذه هي الحادثة الثانية خلال شهر واحد، في إشارة إلى حادث الطعن الذي أودى بحياة المشرع البريطاني ديفيد أميس، بكنيسة ببلدة (ليه أون سي) بمقاطعة (إسكس) الواقعة جنوب شرقي بريطانيا في 15 أكتوبر الماضي.

يذكر أن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر في انفجار سيارة خارج مستشفى ليفربول للسيدات أمس.

هذا المحتوى من

Asha
بريتي باتيل الإرهاب لندن بريطانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
935

إصابات اليوم

64

وفيات اليوم

791

متعافون اليوم

343961

إجمالي الإصابات

19499

إجمالي الوفيات

287682

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا