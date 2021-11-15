المملكة المتحدة ترفع درجة التهديد الإرهابي من "أساسي" إلى "خطير"

لندن - (أ ش أ):

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أن مركز تحليل الإرهاب المشترك (JTAC) رفع مستوى التهديد الإرهابي داخل المملكة المتحدة من "أساسي" إلى "خطير"، في أعقاب انفجار سيارة أمس أمام إحدى مستشفيات مدينة ليفربول.

وأوضحت الوزيرة البريطانية - وفق ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم - أن سبب ذلك هو أن هذه هي الحادثة الثانية خلال شهر واحد، في إشارة إلى حادث الطعن الذي أودى بحياة المشرع البريطاني ديفيد أميس، بكنيسة ببلدة (ليه أون سي) بمقاطعة (إسكس) الواقعة جنوب شرقي بريطانيا في 15 أكتوبر الماضي.

يذكر أن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر في انفجار سيارة خارج مستشفى ليفربول للسيدات أمس.