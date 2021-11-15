ميركل: نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "مشجعة للغاية"

برلين - (د ب أ)

أعربت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انجيلا ميركل عن اعتقادها بأن نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو (كوب 26) تعتبر بمثابة تقدم في مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقال المتحدث باسم حكومة تسيير الأعمال الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين إن البيان الختامي نص على اتجاه واضح ألا وهو وضع نهاية على مستوى العالم لإمدادات الطاقة الأحفورية.

ورأى زايبرت أن هذا الأمر مدعاة للتفاؤل بوجود إجماع بين الـ 200 دولة في هذا الشأن وذلك لأول مرة في مؤتمرات المناخ العالمية.

وأضاف زايبرت أن هذا الإجماع يعد إشارة رائدة على الصعيد الدولي لافتا إلى أنه تم تحديد التخلي عن الفحم على مستوى العالم وأن هذا الطريق لا رجعة فيه.

وتابع زايبرت أن المؤتمر أسفر عن نتائج مشجعة للغاية تمثلت في التزام جميع الدول بهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بـ5ر1 درجة و في تكوين تحالف من أجل حركة نقل جوي صديقة للمناخ وفي اتفاق الولايات المتحدة والصين على تعزيز حماية المناخ.

وأعرب زايبرت عن اعتقاده بأن العامل الحاسم الآن هو التنفيذ " فيجب علينا أن ندفع حماية المناخ قدما بصورة أكثر عزما على الصعيد الوطني والعالمي".

كانت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ في جلاسكو (نحو 200 دولة) اتفقت على التخلي التدريجي عن الفحم، كما تم التأكيد على ضرورة تقليص حجم الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ بنسبة 45% في هذا العقد من أجل تقليص الارتفاع في درجة حرارة الأرض بمقدار 5ر1 درجة مقارنة بمستوياته قبل الثورة الصناعية.