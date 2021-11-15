أبو الغيط يلتقي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

القاهرة - أ ش أ

بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه اليوم بمقر الجامعة موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة أنه جرى خلال اللقاء استعراض مجمل تطورات الوضع في ليبيا في ضوء المستجدات الأخيرة، والمتمثلة بنتائج مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، والذي عُقد مؤخراً على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب الترشُّح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار المصدر الي أنه جرى خلال اللقاء التوافق على أهمية إجراء الانتخابات وفق الجداول الزمنية المُعلنة، وضرورة دعم عمل مفوضية الانتخابات في هذه المرحلة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وذلك للخروج بقيادة تجمع الليبيين وتقود البلاد إلى استكمال جميع متطلبات الوصول إلى مرحلة الاستقرار التام والبناء.

كما نقل المصدر تأكيد الأمين العام ونائب رئيس المجلس الرئاسي أهمية إنجاز خطة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، الخاصة بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والدور المُمكن والمأمول لجامعة الدول العربية، وبشكل خاص دول جوار ليبيا العربية في هذا المجال من خلال القيام بدور الوساطة مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المرتزقة لضمان خروجهم بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، يُجنِّب ليبيا وجميع دول المنطقة المخاطر المحتملة لهذا الخروج.