بريطانيا تصنف انفجار ليفربول ″عملا إرهابيا" وتعتقل مشتبها به رابع

لندن - أ ش أ

أكد رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شمال غربي إنجلترا روس جاكسون، اليوم الإثنين، أن حادث انفجار سيارة خارج مستشفى في مدينة ليفربول تم تصنيفه على أنه حادث "إرهابي".

وقال جاكسون - في تصريح أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية: "على الرغم من أن الدافع وراء هذا الحادث لم يفهم بعد، وبالنظر لجميع ملابسات الحادث، فقد جرى تصنيف الانفجار على أنه حادث إرهابي وما زالت شرطة مكافحة الإرهاب مستمرة في التحقيق".

وذكر الحساب الرسمي لشرطة مدينة مانشستر الكبرى على "تويتر" أنه تم إلقاء القبض على مشبته به رابع اليوم في منطقة كينسيجتون بمدينة ليفربول، وتم استجوابه على خلفية الحادث الإرهابي، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتعليقا على الحادث، أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق عن دعمه لكل المتضررين من الحادث المروع في ليفربول اليوم، موجها الشكر لخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة واحترافهم، وكذلك الإشادة بالشرطة نظرا لعملهم المستمر في التحقيق.