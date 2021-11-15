الملك عبدالله: الأردن قدم للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد غيره

عمان - (د ب أ):

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، عدم السماح بإعاقة العمل الحزبي أو التدخل فيه بالبلاد ، مشيرا إلى أن الأردن سيظل إلى جانب اشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الملك عبد الله قوله، خلال افتتاحه اليوم أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، إن "الأردن قدم للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد غيره، وهذا واجبنا"، مشيرا إلى أن "الوصاية الهاشمية، هي أمانة أتشرف بحملها، لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وهذا التزام منا بمبادئنا وتاريخنا وإرثنا الهاشمي، وتجسيد لإرادتنا الحرة وقرارنا الوطني، الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه أو يساومنا عليه".

وأضاف أن "قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة"، لافتا إلى أن الأشهر الماضية، شهدت جهودا كبيرة لتحديث المنظومة السياسية، ضمن إطار أشمل لتحديث اقتصادي وإداري تعمل الحكومة على إنجازه، مؤكدا على أهمية ضمان سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة.

وتابع قائلا :"أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم الكريم، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها".

ودعا العاهل الأردني "القوى السياسية والأحزاب إلى النهوض بدورها ومسؤولياتها ، فالتشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت".