شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

القاهرة - أ ش أ

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ بعد ظهر اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية، جلسة مباحثات مع موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

ويتناول الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في ليبيا والاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.